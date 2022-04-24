У Донецькій області окупанти вбили 5 цивільних

Також внаслідок обстрілів ворога є поранені

Окупанти обстріляли Донецьку область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти протягом дня 24 квітня продовжували обстрілювати населені пункти України. У Донецькій області від дій ворога загинуло 5 людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Внаслідок обстрілів загинули 5 мирних мешканців Донецької області — 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади та 1 у Новомихайлівці.

Крім того, 5 цивільних були поранені. У Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, які отримали поранення у Луганській області.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області

У Павлоградському районі Дніпропетровської області російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по залізниці. Внаслідок цього загинув чоловік.

"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета потрапила у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові авто та одна вантажівка", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також вибуховою хвилею вибило шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.

Дві ракети поцілили у промислове підприємство. Зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило.

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