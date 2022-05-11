У ЄС хочуть оголосити ухилення від санкцій злочином

Цей крок надасть країнам правову основу для арешту заморожених активів

У Єврокомісії заговорили про ухиляння від санкцій, як про злочин. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейська комісія представить юридичну пропозицію оголосити у Євросоюзі ухилення від санкцій злочином. Станеться це за два тижні. Цей крок допоможе країнам конфіскувати активи, заморожені в рамках санкційної кампанії проти РФ.

Про це повідомляє Politico.

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Як стало відомо, Європейська комісія внесе пропозицію відповідно до положення договору, яке дозволяє країнам "встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і санкцій щодо особливо серйозних злочинів транскордонного характеру".

За словами чиновників, цей крок надасть країнам правову основу для заарештування заморожених активів.

Проти РФ і надалі вводять санкції

Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.

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Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.

Окрім іншого, Японія запровадила певні експортні санкції. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

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