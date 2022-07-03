У Генштабі назвали два пекельні напрямки для окупантів на Донбасі

Російські загарбники втрачають танки та живу силу

Українські захисники ліквідують військових РФ. Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 35 970 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1584 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1584 (+2) одиниці;

бойових броньованих машин – 3744 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 801 (+1) одиниця;

РСЗВ – 246 (+0) одиниць;

засобів ППО – 105 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 187 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1);

крилатих ракет – 144 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на острові Зміїний у Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

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Також ми писали, що британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.