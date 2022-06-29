У Генштабі назвали кількість техніки РФ та живої сили, яку знищили ЗСУ на пекельному напрямку

За добу в Україні ликвідовано 200 російських загарбників

Українські захисники знищують росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Зокрема, українські захисники знищили вже 35 450 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1572 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1572 (+5);

бойових броньованих машин – 3720 (+16);

артилерійських систем – 781 (+3);

РСЗВ – 246 (+3) одиниць;

засобів ППО – 103 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 185 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);

крилатих ракет – 142 (+3);

кораблів / катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9);

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше ми писали, що Збройні сили України продовжують успішно громити тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у місті Сніжному.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові на півдні завдали авіаударів і знищили два склади боєприпасів та вогневу точку.