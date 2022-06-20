У Генштабі назвали напрямок, де ЗСУ найбільше "покришили" окупантів

Підрахунок втрат армії РФ ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти зазнають значних втрат. Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1477 танків та ліквідували близько 33 800 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 800 (+200 за останню добу) осіб ліквідовано;

танків – 1477 (+9);

бойових броньованих машин – 3588 (+11);

артилерійських систем – 749 (+4);

РСЗВ – 238 (+3);

засобів ППО – 98;

літаків – 216;

вертольотів – 181;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3);

крилатих ракет – 130;

кораблі/катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2527 (+4);

спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на сході вдарили по російських загарбниках.

Також нагадаємо, на півдні ЗСУ вдарили по окупантах та їхній техніці.