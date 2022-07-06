Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🚑 Обстріл Слов'янська 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У Генштабі назвали напрям, де ЗСУ відкинули окупантів назад

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 липня, 07:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Почалася 133-тя доба героїчного протистояння української нації російському військовому вторгненню
Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ продовжують спроби захопити Луганську область. Також ворог завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань, вдосконалює інженерне обладнання передових позицій у прикордонних районах.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли з вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

Реклама

На Слов’янському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

Реклама

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників у напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог вживає заходів для поповнення втрат.

Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Зокрема, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах.

Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 липня
1
Особовий склад 36350
Особовий склад
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артилерія 806
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2634
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Грошове питання
Що подорожчає у липні?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.11

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Афіша липня

5-31 липня з 10:00

Виставка "Між небом та землею"

7 липня о 20:00

Концерт гурту "КАЗКА"

22 липня о 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20097.73

Binance Coin (BNB)

233.55

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

50.1

Theta (THETA)

1.2

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти