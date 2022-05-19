В Генштабі назвали напрямки, де гине найбільше окупантів

Росіяни зазнали великих втрат також у техніці

ЗСУ ліквідували за добу ще 200 окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російських окупантів продовжують масово знищувати на українській землі. Лише за минулу добу втрати армії РФ становлять ще 200 одиниць особового складу. Крім того, окупанти втратили один літак, три танки, 20 бойових броньованих машин та одну крилату ракету.

Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1254 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,

артилерійських систем – 595 (+9) од.,

РСЗВ – 199 (+0) од.,

засобів ППО – 93 (+2) од.,

літаків – 203 (+1) од.,

гелікоптерів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од.,

крилатих ракет – 103 (+1) од.,

кораблів /катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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