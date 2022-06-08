У Генштабі назвали найбільш смертоносний напрямок для росіян за останню добу

Нескорені

28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.

Історія героя