У Генштабі назвали топ-2 смертоносних напрямки для РФ за добу (фото, відео)

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, вже знищено 1602 танки загарбників.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1602 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од.;
- артилерійських систем – 815 (+3) од.;
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 107 (+0) од.;
- літаків – 217 (+0) од.;
- гелікоптерів – 187 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 667 (+3);
- крилатих ракет ‒ 155 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;
- спеціальної техніки ‒ 66 (+1).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас дані уточнюються.
Телеведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 липня:
Раніше Американський інститут дослідження війни заявив про те, що російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні. Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів про нову тактику окупантів в Україні.