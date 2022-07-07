У Генштабі назвали топ-2 смертоносних напрямки для РФ за добу (фото, відео)

Українські воїни ліквідували вже близько 36 650 російських окупантів

ЗСУ знищили 3797 бойових броньованих машин Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Зокрема, вже знищено 1602 танки загарбників.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 36 650 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1602 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од.;

артилерійських систем – 815 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 107 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 187 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 667 (+3);

крилатих ракет ‒ 155 (+2);

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2665 (+17) од.;

спеціальної техніки ‒ 66 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Водночас дані уточнюються.

Втрати окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Телеведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 липня:

Раніше Американський інститут дослідження війни заявив про те, що російські окупанти значною мірою ініціювали оперативну паузу в Україні. Також секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповів про нову тактику окупантів в Україні.