У Генштабі назвали три топ-напрямки з втрат РФ

За останню добу було ліквідовано 130 російських окупантів та десятки одиниць військової техніки

Генштаб обнародовал потери оккупантов за сутки / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 119-й день війни на території України загинуло 34 230 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Слов'янському, Бахмутському та Авдівському напрямках.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно становлять:

особового складу 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+0) од.

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од.,

артилерійських систем – 752 (+0) од.,

РСЗВ – 239 (+0) од.

засобів ППО – 99 (+1) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

вертольотів – 182 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),

крилатих ракет – 137 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543 (+6) од.,

спеціальної техніки – 60 (+1).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога на 22 червня.

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Яка ситуація в Україні