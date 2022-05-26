У Генштабі озвучили втрати РФ за добу – який напрямок став "найврожайнішим"

Україна продовжує протистояти повномасштабному російському вторгненню, що триває вже три місяці. Минулої доби російська армія втратила 150 солдатів, 11 безпілотників, 10 танків та іншу техніку. Про втрати окупантів за період з 24 лютого розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. Також там повідомили, на якому напрямку ворог зазнав найбільших втрат.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків – 1315 (+10) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,
- артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця,
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці,
- літаків – 206 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 170 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці,
- крилаті ракети – 114 (+2) одиниць,
- кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.
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