У Генштабі озвучили втрати РФ за добу – який напрямок став "найврожайнішим"

Окупанти втратили 10 танків за добу

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Україна продовжує протистояти повномасштабному російському вторгненню, що триває вже три місяці. Минулої доби російська армія втратила 150 солдатів, 11 безпілотників, 10 танків та іншу техніку. Про втрати окупантів за період з 24 лютого розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. Також там повідомили, на якому напрямку ворог зазнав найбільших втрат.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 26 травня орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1315 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,

артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,

РСЗВ – 201 (+0) одиниця,

засобів ППО – 93 (+0) одиниці,

літаків – 206 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 170 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниці,

крилаті ракети – 114 (+2) одиниць,

кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

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