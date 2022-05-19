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У Генштабі повідомили про найбільші провали окупантів на Донбасі за добу

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19 травня, 07:30
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Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках
Окупанти зазнають невдач на Донбасі
Окупанти зазнають невдач на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти намагаються вести наступ на Донбасі, однак у більшості випадків успіху не мають і змушені відступати. Крім того, на Харківському напрямку росіяни контратакують і прагнуть повернути втрачені позиції. ЗСУ успішно відбивають ці атаки.

Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

З артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку.

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На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

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На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, щоб поповнити втрати 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення з 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.

На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

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