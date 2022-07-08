У Генштабі повідомили про топ-втрати ворога за добу і найрозгромніший напрямок

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по російських окупантах. Наші українські воїни з початку війни вже знищили 3811 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1637 (+35);
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14);
- артилерійських систем – 828 (+13);
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 107 (+0);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 669 (+2);
- крилаті ракети ‒ 155 (+0);
- кораблі/катери ‒ 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2685 (+20);
- спеціальна техніка ‒ 66 (+0).
У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Водночас дані уточнюються.
Раніше в Генштабі назвали напрямок, де Збройні сили України відкинули окупантів назад. Також ISW назвали два нові напрямки наступу окупантів в Україні.