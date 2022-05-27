У Генштабі ЗСУ назвали "найвбивчіший" напрямок для окупантів за добу

Армія Росії на війні в Україні втратила майже 30 тисяч солдатів

ЗСУ знищує окупантів в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 29 750 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1 322 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05

особового складу – близько 29 750 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1322 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин – 3246 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 623 (+6) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 206 (+0) одиниць;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);

крилатих ракет – 115 (+1);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+1).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на 27 травня: Харківська область найбільше постраждала від обстрілів рашистів, на Донбасі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк та Лиман, неспокійно і на Півдні України.

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