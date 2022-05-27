У Генштабі ЗСУ назвали "найвбивчіший" напрямок для окупантів за добу

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 29 750 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1 322 танки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.05
- особового складу – близько 29 750 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1322 (+7) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3246 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 623 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 206 (+0) одиниць;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
- крилатих ракет – 115 (+1);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1) одиниць;
- спеціальна техніка – 48 (+1).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на 27 травня: Харківська область найбільше постраждала від обстрілів рашистів, на Донбасі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк та Лиман, неспокійно і на Півдні України.
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