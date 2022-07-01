У ГУР розповіли, скільки білоруських батальйонів біля кордонів з Україною

Прямої загрози з боку Білорусі не спостерігається, але з воєнної точки зору вона зберігається. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький у інтерв'ю військовому телебаченню України.
"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнуто систему управління цим угрупованням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – розповів голова ГУР.
Скибицький зазначив, що біля кордону з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, це, у свою чергу, створює проблеми нашому командуванню, оскільки доводиться залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.
За його словами, знаходження білоруських військових біля наших кордонів відволікає ресурси та кошти від нашого східного фронту, а регулярне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі.
Ситуація з Білоруссю та військовими
- З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації на цю війну.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Президент Росії Володимир Путін на найближчій зустрічі із самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком вимагатиме від нього прямого вторгнення армії Білорусі до України .
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Білорусь із самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере участь у військовій агресії проти нашої держави. Путін намагається втягнути Лукашенка у війну якнайбільше.
- Також нагадаємо, є вже п'ять ознак, що Лукашенко таки нападе .