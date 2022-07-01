У ГУР розповіли, скільки білоруських батальйонів біля кордонів з Україною

Прямий військовий наступ з Білорусі зараз малоймовірний

Вадим Скибицький розповів про ситуацію на кордоні між Білоруссю та Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Прямої загрози з боку Білорусі не спостерігається, але з воєнної точки зору вона зберігається. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький у інтерв'ю військовому телебаченню України.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнуто систему управління цим угрупованням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – розповів голова ГУР.

Скибицький зазначив, що біля кордону з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, це, у свою чергу, створює проблеми нашому командуванню, оскільки доводиться залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

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За його словами, знаходження білоруських військових біля наших кордонів відволікає ресурси та кошти від нашого східного фронту, а регулярне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі.

Ситуація з Білоруссю та військовими