У ГУР розповіли, навіщо РФ завдала масованого ракетного удару по Україні з Білорусі

Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ

Росія атакує Україну з Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

Ракетні удари з території Білорусі – масштабна провокація РФ з метою подальшого втягування Білорусі у війну проти України. Так, у ніч на 25 червня по території нашої країни завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Подробиці

Для ударів по Україні було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік від Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України.

Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удари були завдані по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника.

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Також у розвідці нагадали, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

Окупанти за ранок випустили по Україні понад 50 ракет

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, ймовірно з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти з "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

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Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря – найбільше постраждала Житомирська область. Усі подробиці на відео.