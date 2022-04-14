На Херсонщині військові РФ окупували місто Олешки – мер (відео)

У Херсонській області місто Олешки потрапило в окупацію російських військових.
Про це повідомив мер Євген Рищук у Facebook.
"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять до міста, на жаль", – сказав він.
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Він також попередив, що з огляду на ситуацію виходитиме на зв'язок все рідше.
"Сьогодні у нас уже виникло питання з патрулюванням вулиць... Місцеві патрулі не співпрацюватимуть з російськими. Тобто росіяни вже самі патрулюватимуть вулиці. Тому дивіться, щоб вихід на вулицю в комендантську годину не закінчився розстрілом", – зазначив чиновник.
Рищук уточнив, що міські комунальні служби поки що працюватимуть, оскільки отримують зарплату з українського бюджету. За евакуацією, за його словами, "з Києва відповіді наразі немає".
"Місто майже порожнє. Багато людей поїхали за цей час. Поки я контролюватиму певну ситуацію, сміття буде вивозитися, комунальні підприємства працюватимуть... Бої до нас ще не підійшли, ніч обіцяє бути тихою", – резюмував міський голова.
Ситуація у Херсоні та області
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області про створення "Херсонської народної республіки".
- В окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за волю від російської окупації.
- У Херсонській області Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів.
- У Херсоні викрали та катують депутата районної ради Дмитра Афанасьєва.