У Херсонській області військові РФ викрали голову місцевої громади

Російські окупанти викрали у Залізному Порту, що на Херсонщині голову Бехтерської громади Михайла Барака. Наразі його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.
"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича", – написав він.
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Ситуація у Херсоні та області
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