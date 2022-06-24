У Кабміні розповіли, в якому році Україна може вступити до ЄС

До Європейського Союзу Україна вступить, імовірно, 2029 року. Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк.
"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – сказала вона.
За її словами, відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.
Вона наголосила, що набуття Україною статусу кандидата у члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.
"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати до членів ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", – розповіла вона.
Шлях України до ЄС
- Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, днем раніше низка глав європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
- 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
- 23 червня Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів у Європейський Союз. Євродепутати прийняли відповідну резолюцію . Цього ж дня Країни Європейського Союзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.