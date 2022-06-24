У Кабміні розповіли, в якому році Україна може вступити до ЄС

На початку наступного року очікується відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС

Через 7 років Україна може вступити до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

До Європейського Союзу Україна вступить, імовірно, 2029 року. Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк.

"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – сказала вона.

За її словами, відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

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Вона наголосила, що набуття Україною статусу кандидата у члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати до членів ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", – розповіла вона.

Шлях України до ЄС