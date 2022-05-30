У Київській ВА оцінили ймовірність другого наступу на столицю

Генерал Микола Жирнов запевнив, що захисників Києва не застануть зненацька

Микола Жирнов розповів, чи готується Києїв дати відсіч окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ залишається пріоритетною мішенню для російських окупантів, тому столиця готується дати відсіч ймовірному повторному наступу армії РФ.

Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, якого цитує пресслужба КМВА.

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Він зазначив, що наразі інформаційний простір "наповнюють інформацією про нібито повторний наступ на столицю".

"Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі. Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилась. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", – підкреслив голова КМВА.

Як зазначив Жирнов, для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього "потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою технікою та матеріально-технічними засобами". За його словами, у сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.

"Ми щодня пильно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. Загроза існує та існуватиме, доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!" – заявив він.

Жданов розповів, чи реальний другий наступ РФ на Київ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

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"Ймовірність нової атаки на Київ фактично дорівнює нулю. У Росії просто немає сил і засобів для другої спроби. Та й кордон тепер укріплений, прорвати його буде вкрай складно", – заявив Жданов.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

Водночас військовий експерт Якуб Войнаровський не відкидає, що в Москви є наміри відкрити новий фронт та здійснити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прорватися до Києва.