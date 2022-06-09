У Маріуполі окупанти почали видавати рублеві пенсії: і це перетворили на пекло

Видача грошей перетворилась на знущання

Чергу на пенсії в Маріуполі розписано до кінця місяця. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти почали видавати пенсії від Росії в тимчасово окупованому Маріуполі. За даними загарбників, зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів, а в перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тисячі гривень.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

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Яка ситуація

Як зазначається, українські джерела повідомляють і про інше – близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документі на подачки окупантів.

"Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знов-таки – це не рятує від хамства та битви за виживання", – розповів Андрющенко.

За його словами, головне запитання – звідки гроші і як видають:

"Видають налом, який напередодні броньовиками було завезено. В рублях. Це прекрасно демонструє міць російської економіки та чесність звітів Путіна про економічні прориви. Тупо штампують на печатному станку стільки налічки, скільки потрібно. Сучасна історія грошей Росії – це такий самий фейк, як і сама Росія".

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Раніше Петро Андрющенко розповідав, як у місті люди вистоюють величезні черги за харчовими продуктами від російських загарбників. Роздача влаштована у колишньому торговому центрі "Метро", у черзі стоять по 1,5-2 тисячі людей. Також він виклав фото того, що видають маріупольцям.

Також "Сьогодні" писало про те, що окупанти РФ у Маріуполі вербують місцевих жителів для роботи в колишніх місцях покарань, де облаштовані катівні.