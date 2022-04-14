У Маріуполі окупанти взяли в полон екіпажі двох цивільних судів

Судно прибуло в порт з Болгарії, але в результаті обстрілів змушений був залишитися

Екипаж вивезли в сторону Донецька / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі військові РФ взяли до заручників членів екіпажів теплоходів, які йшли під прапором Домініки та Ямайки.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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"Членів екіпажу двох судів: "Аzburg" – 12 моряків, які є громадянами України, та "Lady Augusta", екіпаж якого складається з громадян Сирії, їхня кількість невідома, окупанти захопили в полон і вивезли у тимчасово окупований Донецьк", – повідомила вона .

Суховантаж Azburg прибув до Маріуполя 22 лютого 2022 року з міста Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією, проте після обстрілів з боку РФ, всі роботи були призупинені. Незабаром з'ясувалося, що до судна потрапили два мінометні снаряди, внаслідок чого була пошкоджена навігаційна апаратура. Після цього наступного дня ще один снаряд потрапив у машинне відділення, травми отримав моторист.

У зв'язку з цим іноземне судно запросило допомогу, на сигнал лиха відгукнувся катер Держприкордонслужби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна Lady Augusta.