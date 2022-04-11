У Маріуполі окупанти захопили в полон українських моряків із іноземного судна

Точне місцезнаходження наших громадян та одного громадянина Єгипту наразі невідоме

Військові РФ захопили у полон моряків. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові в Маріуполі полонили екіпаж вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії. Моряків вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомила Уповноважений Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі повинен був прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у полон до окупантів також потрапила дружина капітана. Загалом на борту корабля були 18 українців та 1 громадянин Єгипту. Зв'язку із екіпажем немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно порту Маріуполя.

За попередніми даними, їх було вивезено у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Проте поки що точне місцезнаходження екіпажу невідоме.

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"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканність, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовану статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції", – зазначила омбудсмен.

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