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В МЗС України відповіли на істерику Кремля щодо приїзду Джолі до Львова

Павло Заяць Павло Заяць
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1 травня, 20:31
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Від Росії сьогодні відвернувся весь світ, навіть маргінали, зазначив речник МЗС Олег Ніколенко
У Кремлі обурилися через приїзд Джолі до Львова
У Кремлі обурилися через приїзд Джолі до Львова / Фото: Колаж: Сьогодні

Приїзд у Львів зірки Голлівуду Анджеліни Джолі показав, що сьогодні весь світ на боці України, і Росії доведеться з цим змиритися.

Про це написав у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"МЗС РФ схвилював приїзд в України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається не подобається – а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а Росія – ні. Від російського режиму зараз відхрещуються навіть маргінальні зірки іноземного шоу-бізнесу", – зазначив представник МЗС.

За його словами, хоч як не намагалися б у Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, "світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України".

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона. Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив "загони Путіна", – написав Ніколенко.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та курує гуманітарні питання. Напередодні актриса з власної ініціативи прибула у Львів, чим спричинила у місті справжній фурор. Сайт "Сьогодні" зібрав найкращі меми, що з'явилися після візиту Джолі до однієї з львівських кав'ярень.

Анджеліна Джолі у Львові
Анджеліна Джолі у Львові / Фото: Reuters

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У Росії звинуватили Джолі у піарі

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що акторку Анджеліну Джолі нібито покликали в Україну заради піару.

Захарова наполягає, що нібито захисники Маріуполя тримають у заручниках мирних жителів на "Азовсталі" і голлівудська зірка відвертає увагу від евакуації маріупольців.

"Телефонують найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні..." Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі", – сказала Захарова.

Вона заявила, що популярність Джолі "працює на популізм". Також вона протиставила американській акторці російського співака Йосипа Кобзона, який у 2002 році під час теракту на Дубровці в Москві допоміг забрати з рук терористів кількох людей. За її словами, цей вчинок свідчить про "різницю менталітету між Заходом і Росією".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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