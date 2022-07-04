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У Міноборони дали роз'яснення щодо мобілізації жінок в Україні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 липня, 18:11
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Інформація про взяття українок до війська з'явилася у російському медіапросторі
Маляр пояснила, що буде з мобілізацією жінок в Україні.
Маляр пояснила, що буде з мобілізацією жінок в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні не проводять примусову мобілізацію жінок. Наразі для ЗСУ немає такої потреби. До того ж, обмежувати українкам виїзд за кордон не планують.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

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Вона зазначила, що фейк про мобілізацію жінок в Україні запустили у російському медіапросторі.

"З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того – з 2014 року. Станом на зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок", – зазначила Маляр.

Вона додала, що жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються.

У МВС висловилися про мобілізацію жінок

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко нещодавно заявляв, що інформація про мобілізацію жінок в Україні — черговий російський фейк, який активно поширюють в соцмережах російські боти. Окупанти намагаються якнайчастіше вкидати різну провокативну інформацію, яка поширить паніку серед українців.

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До прикладу, кілька тижнів тому переконували, що в Україні почнуть мобілізовувати 16-річних дітей. Навіть сфабрикували лист, пов'язаний з міністром оборони Олексієм Резніковим, який публікували в російських Telegram-каналах.

Інформація про мобілізацію жінок – така ж сама брехня.

"Жінок ніхто не збирається мобілізовувати. Це абсолютна брехня. Прохання до всіх: якщо хтось із ваших знайомих розповідає подібну інформацію, одразу говоріть, що це нісенітниця. Нічого такого ніхто навіть в теорії не розглядає", – наголошує радник МВС Вадим Денисенко.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти на війні.

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Крім того, у Раді зареєстровано законопроєкт, яким хочуть врегулювати механізм виїзду військовозобов'язаних за межі країни під час воєнного стану.

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Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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