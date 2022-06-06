У світі зростає втома від війни в Україні – Зеленський

Президент зазначив, що нашій країні потрібен результат

Президент України наголосив, що нашій країні необхідно працювати з усіма світовими державами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну намагаються переконати дійти невигідного результату розв'язання питання щодо припинення війни з Росією. Водночас пов'язана з війною втома у світі наростає.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Результат для нас"

За словами президента, жодних переговорів щодо будь-яких мирних планів у нього немає.

"Такі переговори сьогодні на рівні нуля перебувають. Звичайно, всім хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату – точно невигідного для нас, бо не запитують поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову-таки різні – як фінансові, так і політичні", – зазначив Зеленський.

Водночас він заявив, що у світі наростає пов'язана з війною втома, а "люди хочуть якогось результату для себе, а нам з вами потрібен результат – для нас".

"Структури розв'язання питання цієї війни з результатом позитивним (для України – ред.) я з ними не обговорював", – заявив президент.

Проте він зазначив, що Україні необхідно працювати з усіма європейськими, світовими державами.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що Україна зараз не розглядає жодної альтернативи вступу до ЄС. За його словами, домовленості з Великою Британією про оборонний союз – це один із кроків для гарантій безпеки України.

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