У МВС розповіли, що задумав Путін і як розвиватимуться події в Україні

Російська сторона сподівається, що відсутність постачання зброї з боку західних партнерів змусить Київ сісти за стіл переговорів

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська сторона через провали на фронті сподівається, що Захід не надаватиме Україні озброєння і після цього сторони сядуть за стіл переговорів. Таку думку висловив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Віктор Андрусів.

"За моєю інформацією, росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на межі Луганської та Донецької областей, потім сідають за переговори, розблокують порти для вивезення зерна та пропонують нові умови для енергоносіїв. З огляду на деякий маленький успіх минулого тижня на фронті, ці заяви звучали дуже привабливо. Плюс заступник Лаврова сказав, що Росія готова розблокувати порти та зробити гуманітарні коридори для зерна", – розповів Андрусів.

Також він зазначив, що вся російська дипломатія пішла слідом за кораблем з простої причини: Путіна вважають недоговороспроможним.

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"Напавши на Україну без жодної причини, Путін показав, що може перекреслити будь-які домовленості та договори. Тому, які б привабливі пропозиції не приносила його дипломатія, немає відповіді на запитання: де гарантії, що Кремль щось виконає. На Заході добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв. Тому ключове завдання – завдати йому військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", – зазначив радник глави МВС.

Військова допомога Україні

США поставлять в Україну сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars. Уряд США ухвалив попереднє рішення. Це озброєння можна використовувати і як реактивні системи залпового вогню, і як оперативно-тактичні ракетні комплекси. Починаючи з моменту російського вторгнення Штати передали Україні вже 23,8 тис. тонн озброєнь та військової техніки. Проте США не поспішають відправляти за запитом Києва дальнобійні реактивні системи залпового вогню через побоювання, що РФ розцінить це як надмірну ескалацію

Крім того, 28 травня Україні передали ПКР Harpoon, які можуть знищити весь Чорноморський флот РФ.

23 травня Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу. Багато країн передають украй необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку.