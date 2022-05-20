Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У НАТО розповіли, як довго готові допомагати Україні у війні з Росією

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 08:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Альянс виніс багато уроків з початку повномасштабної війни в Україні
В НАТО повідомили про підтримку України до кінця війни.
В НАТО повідомили про підтримку України до кінця війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 лютого, коли почалося російське вторгнення до України, для Північноатлантичного альянсу розпочалася нова ера. У НАТО довели свою здатність мобілізуватися для колективної оборони та підтримувати українців, які борються за свою країну. Також для Альянсу стало показовим те, як Україна виборює свою свободу.

Таку заяву зробили найвищі військові керівники НАТО, повідомляє Міноборони США.

Реклама

Голландський адмірал Роб Бауер, голова військового комітету Альянсу, наголосив, що НАТО зіткнулося з новою ситуацією.

"Без сумніву, для НАТО розпочалася нова ера. За останні кілька місяців в НАТО продемонстрували, що здатні свою позицію. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за покоління", – сказав він.

Бауер також зазначив, що Україна ніколи не прийме російську окупацію, і НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Керівники також обговорили, що війна, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін, означає для Альянсу як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Реклама

"Багато в чому саме наш противник визначає терміни. А це означає, що ми завжди маємо бути готовими до несподіванок", – зазначив Бауер.

Найвищі військові керівники НАТО на засіданні. Фото: Пентагон

Українці зробили важливий урок НАТО

В Альянсі зазначили, що Україна боролася з російськими військовими до упору і, насправді, відтіснила їх від столиці Києва. Українці відтісняють росіян і у районі Донбасу.

Реклама

Бауер зазначає, що успіх українців у моральному дусі військ. Чого не скажеш про російську армію.

"З війни в Україні можна отримати багато уроків. Найголовніше, це ще раз довело важливість морального духу, щоб знати, за що ви боретеся", – сказав він.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Тод Волтерс додав, що останні 84 дні Альянс зосереджений на підтримці Києва, щоб Україна могла перемогти.

НАТО посилило оборону

За словами Волтерса, зараз на східному фланзі розгорнуто вісім бойових груп під командуванням НАТО. Нині у стані підвищеної готовності перебувають понад 42 000 військовослужбовців та 120 літаків, і понад 20 кораблів готові відреагувати.

"Наша наземна область збільшилася вдесятеро, а повітряна область – на 50 відсотків, кількість винищувачів, які патрулюють небо", – зазначив він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 20 травня
1
Особовий склад 28700
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 168
Гелікоптери
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 200
РСЗВ
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2162
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30051.93

Binance Coin (BNB)

307.3

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.55

Theta (THETA)

1.28

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:55
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти