У НАТО розповіли, як довго готові допомагати Україні у війні з Росією

Альянс виніс багато уроків з початку повномасштабної війни в Україні

В НАТО повідомили про підтримку України до кінця війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 24 лютого, коли почалося російське вторгнення до України, для Північноатлантичного альянсу розпочалася нова ера. У НАТО довели свою здатність мобілізуватися для колективної оборони та підтримувати українців, які борються за свою країну. Також для Альянсу стало показовим те, як Україна виборює свою свободу.

Таку заяву зробили найвищі військові керівники НАТО, повідомляє Міноборони США.

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Голландський адмірал Роб Бауер, голова військового комітету Альянсу, наголосив, що НАТО зіткнулося з новою ситуацією.

"Без сумніву, для НАТО розпочалася нова ера. За останні кілька місяців в НАТО продемонстрували, що здатні свою позицію. Ми здійснили найбільше зміцнення колективної оборони за покоління", – сказав він.

Бауер також зазначив, що Україна ніколи не прийме російську окупацію, і НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Керівники також обговорили, що війна, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін, означає для Альянсу як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

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"Багато в чому саме наш противник визначає терміни. А це означає, що ми завжди маємо бути готовими до несподіванок", – зазначив Бауер.

Найвищі військові керівники НАТО на засіданні. Фото: Пентагон

Українці зробили важливий урок НАТО

В Альянсі зазначили, що Україна боролася з російськими військовими до упору і, насправді, відтіснила їх від столиці Києва. Українці відтісняють росіян і у районі Донбасу.

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Бауер зазначає, що успіх українців у моральному дусі військ. Чого не скажеш про російську армію.

"З війни в Україні можна отримати багато уроків. Найголовніше, це ще раз довело важливість морального духу, щоб знати, за що ви боретеся", – сказав він.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Тод Волтерс додав, що останні 84 дні Альянс зосереджений на підтримці Києва, щоб Україна могла перемогти.

НАТО посилило оборону

За словами Волтерса, зараз на східному фланзі розгорнуто вісім бойових груп під командуванням НАТО. Нині у стані підвищеної готовності перебувають понад 42 000 військовослужбовців та 120 літаків, і понад 20 кораблів готові відреагувати.

"Наша наземна область збільшилася вдесятеро, а повітряна область – на 50 відсотків, кількість винищувачів, які патрулюють небо", – зазначив він.

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