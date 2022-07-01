В Офісі президента прокоментували можливі перемови України з Росією

Володимир Зеленський прямо скаже, якщо готуватимуться переговори, говорить радник голови ОПУ

Подоляк наголосив, що офіційних анонсів переговорів з російською стороною не було.Колаж "Сьогодні"

В Офісі президента відреагували на заяви Туреччини про підготовку можливих перемов України з Росією

Як зазначив в ефірі марафону FREEДОМ радник голови ОПУ Михайло Подоляк, анонси переговорів турецької сторони з президентами РФ і України про перевезення зерна, що прозвучали сьогодні, "поки попередні тільки розмови".

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"Мені здається, дуже багато останнім часом з'являється спекулятивних речей: які переговори, на якому напрямку будуть вестися. Мені здається, нам треба на 128-й день війни звикнути до одного. Все що буде ініційовано – буде ініційовано президентом Зеленським. Він прямо завжди говорить про те, що будемо вести переговори тут, обговорювати такі-то теми, пропозиції. ... Поки президент Зеленський цього не заявляє. Все інше – це скоріше робиться для якогось внутрішнього ринку. Або у випадку чорноморської акваторії... Тут у нас багато заяв робиться, щоб показати своє домінування", – зазначив Подоляк.

Україна підтверджувала підготовку до переговорів щодо вивезення зерна

Україна вітала зусилля Генерального секретаря ООН для вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, зараз тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо, який побував з візитом спочатку у Києві, а потім у Москві, передав міжнародному злочинцю Володимиру Путіну послання президента України Володимира Зеленського.