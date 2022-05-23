В ООН назвали кількість біженців з України: в які країни вони їдуть

Також в ООН оприлюднили статистику щодо внутрішніх переселенців

Мільйони людей покинули Україну через війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок російського вторгнення в Україну понад 6,5 млн біженців були вимушені виїхати за кордон.

Такі дані оприлюднило Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Реклама

Повідомляється, що тільки за перші п'ять тижнів війни понад 4 млн біженців з України перетнули кордони з сусідніми країнами, багато людей були змушені стати внутрішніми переселенцями.

Станом на 22 травня, за даними ООН, територію України залишила 6 552 971 особа.

Найбільше біженців знайшли прихисток у Польщі – понад 3,5 млн; в Румунії – 961 тис.; в Росії – 919 тис.; в Угорщині – 644 тис.; в Молдові – 471 тис.; в Словаччині – 442 тис.; в Білорусі – 27 тис. осіб.

Реклама

Водночас, 2 048 500 українців починаючи з 28 лютого повернулися з-за кордону на Батьківщину.

За оцінками ООН, ще понад 8 млн українців вважаються внутрішньо переміщеними особами.

Болгарія запускає нову програму для українських біженців

"Сьогодні" вже розповідали, що болгарський уряд запропонував затвердити нову програму для українців, згідно з якою для розміщення біженців використовуватимуть державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

Реклама

Зокрема, за новою програмою передбачається витрачати 15 левів (орієнтовно 240 грн) на людину на добу за проживання й триразове харчування.

Ми також писали, що у Німеччині пропонують певні зміни, аби прискорити визнання профкваліфікації українців. Це допоможе нашим громадянам швидше та легше влаштовуватися на роботу, деякі спрощення пропонують і для школярів.

Читайте також про те, у яких неєвропейських країнах нашим громадянам платять найбільше, та як українцям подати заявку на отримання допомоги від польського уряду.