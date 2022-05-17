В ОП розповіли, хто відіграє суттєву роль у звільненні захисників "Азовсталі"

Андрій Сибіга заявив, що це надзвичайно важливе і делікатне питання

Андрій Сибіга заявив, що зараз настав інший етап евакуації українських військових. / Фото: Укрінформ, , Колаж: Сьогодні, flickr.com

Сьогодні вся увага світу прикута до ситуації на "Азовсталі". Вже були офіційні коментарі української сторони, що триває операція з порятунку життя українських героїв.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону.

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"Зараз інший етап"

За його словами, операція розпочалася у військовій розвідці, перемовній групі, а також завдяки міжнародним партнерам України:

"У цьому випадку суттєву роль відіграє Міжнародний Червоний Хрест і ООН. Це надзвичайно важливе і делікатне питання, воно в процесі. Проте хочу нагадати, що коли Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш приїхав до Києва, то привіз нам дві ключові пропозиції. Одна з них – це допомога і сприяння ООН в евакуації цивільних з "Азовсталі". На сьогодні ми бачимо, що це відбулося. І ми дійсно вдячні цій організації за ту місію, яка була виконана задля звільнення цивільних. Зараз настав інший етап, він триває".

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.

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