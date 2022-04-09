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Відірвані кінцівки, велика крововтрата: у поліції розповіли про жертв удару РФ по Краматорську

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 квітня, 14:20
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Російські окупанти випустили дві ракети по натовпу українців та вбили десятки людей, понад сотня постраждали – у якому стані поранені
Внаслідок удару по Краматорську постраждали десятки людей
Внаслідок удару по Краматорську постраждали десятки людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. – люди з тяжкими пораненнями. Багатьом від вибуху відірвало кінцівки, у поранених великі крововтрати.

Про це повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Дніпропетровської області Олександра Гаврилко.

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"Усі постраждалі (109 осіб) – це люди з тяжкими травмами. З відірваними кінцівками, з великою крововтратою. Усі вони госпіталізовані до різних лікарень", – сказала Гаврилко.

За даними поліції, кількість загиблих не збільшилася. За офіційними даними, ракетний обстріл позбавив життя 52 людей, серед яких 5 дітей.

Що відомо про обстріл Краматорська

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Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
Світла пам'ять загиблим
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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
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