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У Раді прийняли важливе рішення щодо нардепа-зрадника Ковальова

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 липня, 16:56
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Колишній "слуга" зараз прислужує окупантам у Херсоні
Олексія Ковальова виключили із комітету у Верховній Раді.
Олексія Ковальова виключили із комітету у Верховній Раді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України прийняла постанову щодо колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Колаборанта, який допомагає росіянам у окупованому Херсоні, відкликали з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

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Так, 9 липня 2022 року було прийнято Постанову Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" №2384-IX, відповідно до якої відкликано позафракційного народного депутата України Ковальова Олексія Івановича з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як відомо, Ковальов був аграрним бізнесменом у Херсонській області, і за межами області про нього мало хто знав. 2019 року він став народним депутатом і потрапив до парламенту як мажоритарник від партії "Слуга народу".

Ставши членом податкового комітету, Ковальов очолив напрям з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну.

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Ковальов відкрито перейшов на бік РФ

Сайт "Сьогодні" детально розповідав, хто такий депутат Ковальов, який працює на окупантів Херсонщини.

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