У Раді прийняли важливе рішення щодо нардепа-зрадника Ковальова

Верховна Рада України прийняла постанову щодо колишнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Колаборанта, який допомагає росіянам у окупованому Херсоні, відкликали з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Так, 9 липня 2022 року було прийнято Постанову Верховної Ради України "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" №2384-IX, відповідно до якої відкликано позафракційного народного депутата України Ковальова Олексія Івановича з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Як відомо, Ковальов був аграрним бізнесменом у Херсонській області, і за межами області про нього мало хто знав. 2019 року він став народним депутатом і потрапив до парламенту як мажоритарник від партії "Слуга народу".
Ставши членом податкового комітету, Ковальов очолив напрям з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну.
Ковальов відкрито перейшов на бік РФ
- 3 травня Олексія Ковальова виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, оскільки він добровільно залишився в окупованому Херсоні і роздавав інтерв'ю російським пропагандистам.
- 8 червня колаборант повідомив у соцмережах про зустріч з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнком – кремлівським куратором окупованих територій. Ковальов запевнив, що Росія "назавжди" у Херсонській області.
- Пізніше стало відомо, що Ковальов увійшов до складу призначеної окупантами "адміністрації" Херсонської області як заступник глави з питань сільського господарства.
- 22 червня з'явилася інформація, що херсонські партизани ліквідували депутата-зрадника, але вона не отримала підтвердження.
- 6 липня ДБР повідомило, що Ковальову оголосили підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.
Сайт "Сьогодні" детально розповідав, хто такий депутат Ковальов, який працює на окупантів Херсонщини.