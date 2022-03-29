У Раду внесли законопроєкт про заборону Московського патріархату в Україні

У разі його ухвалення, майно проросійської церкви має перейти у власність держави

Законопроєкт зареєструвала депутатка Інна Совсун/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт про заборону Московського патріархату в Україні.

Про це у Facebook повідомила нардепка Інна Совсун.

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У разі прийняття законопроєкту вся власність церкви Московського патріархату та її керівництва протягом 48 годин буде націоналізована. Релігійні громади протягом 14 днів можуть змінити свою підпорядкованість, тоді церковне майно залишається за ними. Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври перейдуть у власність держави. Під час зміни підпорядкованості церковних громад Служба безпеки України вивчить, чи вони не співпрацювали з окупантами. Винних притягнуть до відповідальності.

Совсун зазначила, що за місяць повномасштабної війни з Московського патріархату перейшли до Православної церкви України 28 громад в різних областях України.

"Закликаю інші громади та монастирі брати приклад й об'єднуватися довкола Києва, а не Москви", — написала депутатка.

У Києві затримали священника УПЦ (МП)

16 березня у Києві затримали священника Московського патріархату отця Онуфрія.

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Під час обшуку в його будинку з'ясувалося, що священник Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) співпрацював зі спецслужбами РФ. У телефоні священника було листування з окупантами, де обговорювався напад на Київ.