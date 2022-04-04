Внаслідок обстрілу Миколаєва загинула дитина — Кім

Окупанти обстріляли цивільні об'єкти

Окупанти знищують населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами 4 квітня, загинули люди, зокрема дитина. Також є поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Сьогодні у нас через обстріли цих уродів по мирному місту посеред дня по лікарні, по дитячій, загинула одна дитина, один чоловік. У місці, де прилетіло в зупинку, в торгові ряди — 9 людей сумарно. 61 (людину — Ред.) поранено. Ніякої логіки в цьому немає, всі розуміють, що це центр міста, один із районів міста. Люди просто ходили по своїх справах. Російські окупанти обстрілюють ураганом. Мізків як у креветки, якщо чесно", — сказав Кім.

Він зазначив, що окупанти хочуть посіяти паніку.

"Те, що вони обстрілюють мирних громадян — це факт. Я розумію там військові об'єкти, промазали, але це ж центр міста, це дитячі лікарні, вбита дитина. Рідкісні уроди. Так, ми по ним теж працюємо, так, є техніка збита, не може про це все розповідати. Слів немає, одні емоції. Особливо після Бучі хочеться їх всіх розірвати", — додав голова ОВА.

У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.

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