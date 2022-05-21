У РФ під дулами автоматів: з'явилося перше відео депортації мешканців Маріуполя

Російські військові маріупольців насильно відправляють до РФ

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти насильно вивозять мирних жителів у бік Росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник мера Петро Андрющенко та опублікував відео того, що відбувається.

Андрющенко розповів про те, яка ситуація у Маріуполі з евакуацією.

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За його словами, російські військові пригнали до району Метро автобуси та оголосили про евакуацію цивільних.

"При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а після фільтрації відправлять до Росії", – розповів Андрющенко про ситуацію у місті.

Також він зазначив, що російські військові та так звані "волонтери" блокують будь-які спроби громадян залишити місце та відмовитися від евакуації.

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Ситуація у Маріуполі

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

Крім того, Reuters повідомляло про евакуацію понад 600 українських солдатів. Українська сторона не розголошує подробиць евакуації з "Азовсталі", щоб не зашкодити процесу. Ймовірно, що Київ розраховує звільнити захисників Маріуполя в ході обміну полоненими.