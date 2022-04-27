Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

У РФ закінчуються ракети для обстрілів України – генерал Ягун

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 09:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Атаки з боку Росії повністю не припиняться, але вони не будуть такими регулярними
Ягун про обстріли України з боку РФ
Ягун про обстріли України з боку РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 роках, директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун пояснив, чому загроза від ракет РФ буде знижуватися. Ракети закінчуються, а Росія не має змоги виготовляти нові більше, ніж двадцять на місяць.

Про це Ягун розповів в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Зараз вони почали використовувати ракети, які базуються на Каспійському морі, це говорить про те, що цей запас, який був на Чорному морі він використаний, частину вони підвозять, але не так багато. Не можна одразу завезти двадцять-сорок ракет, все ж таки ешелон має бути відповідно обладнаний і вони мають або літаками якось перекидати або ще якось. Літаками це мають бути "Руслани", які в них є, це досить такий важкуватий вантаж. І ця вся логістика вона проблемна", - сказав Ягун.

На думку генерала, обстріли повністю не припиняться, але вони не будуть вже такими регулярними. Зараз Росія використовує ракети для знищення інфраструктури. Ягун вважає, що це призупиниться до 9-го травня, адже до цієї дати росіянам треба показати якісь перемоги.

Реклама

Водночас обстріли із Каспійського моря можуть свідчити про боязнь окупантів за свою техніку, особливо після потоплення крейсеру "Москва".

"Те, що "Москви" немає, так, це проблема, тому що "Москва" мала не тільки стріляти, а й мала себе теоретично захистити від повітряних ударів і вона прикривала повністю все угрупування, яке перебувало на Чорному морі біля наших берегів. Зараз вони такої змоги не мають і все, що можуть забезпечити – протиповітряну оборону своїх літаків, у тому числі й від крилатих ракет. Вони можуть їх сконцентрувати або в Севастопольській бухті або поблизу берегів, там де на ґрунті розгорнуті протиповітряні системи, і вони можуть це зробити в Новоросійську, це дві бази, які прикриваються з суші, все", – сказав Ягун.

Час від часу, зі слів генерала, росіяни можуть ще виходити кораблями й робити залпи, або використовувати підводні човни. Але їх не так багато, тому їх бережуть.

Реклама

З іншого боку існує загроза для самої Росії. Якщо країни раптом почнуться якісь дії, Російській Федерації не буде чим захищатися.

Тут Ягун згадує про Японію, адже країна вперше оголосила території окупованими з 2009 року.

"Японія в найближчий час десь влітку буде проводити найбільше військове навчання спільно зі Штатами на своєму північному острові Хоккайдо, що в безпосередній близькості біля Сахаліну й Курил. При чому навчання будуть спрямовані на вивчені тактики, протидії і все, що пов'язано з морськими диверсантами, тобто морська піхота буде тренуватися. Це такий натяк, що якщо будуть якісь операції проводитися, то в першу чергу морська піхота буде використовуватися", – сказав Ягун.

Ця ситуація має бути дуже неприємною для росіян. Вони вже мають готуватися до сюрпризів на Курилах, вважає генерал. Також не слід забувати й про Фінляндію, яка має кордон із Росією.

"Якщо все нормально пройде, то десь до кінця літа буде заявка і до кінця року буде Фінляндія в НАТО, а це 1300 км, яких так само треба прикривати. Вони ж там дуже переживали за кордон з НАТО, вони будуть мати цей кордон. Тепер, крім Естонії, Латвії і Литви і невеличкої частинки Норвегії, вони будуть мати 1300 км, які треба прикривати. Це ж кордон НАТО буде. І я тепер подивлюся на риторику щодо скільки часу треба буде, щоб ракета долетіла до Санкт-Петербургу, якщо відстань від кордону буде мінімальна", – додав Ягун.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Загинув в результаті особистих мужніх дій, завдяки яким повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38430.5

Binance Coin (BNB)

390.38

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

99.63

Theta (THETA)

2.79

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.22

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти