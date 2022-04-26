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У Ризі хочуть подвоїти допомогу Україні, у Лондоні запропонували цілити по РФ – головні цитати світових лідерів 26 квітня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 квітня, 23:07
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Джонсон заявив про провал Путіна, Трамп – про марність ядерного шантажу з боку Кремля
Ллойд Остін вірить у перемогу України, Джонсон надає нову допомогу / Колаж "Сьогодні"
Ллойд Остін вірить у перемогу України, Джонсон надає нову допомогу / Колаж "Сьогодні"

На тлі минулого на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині саміту союзників США, світові лідери знову висловлювалися на підтримку України та із засудженням Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав основні думки іноземних політиків за 26 квітня 2022 року.

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Союзники

Глава Пентагону Ллойд Остін висловлювався про необхідність надання Україні необхідної для перемоги зброї.

"Україна явно вірить, що може перемогти, як і всі присутні тут. США продовжуватимуть рухати небо і землю, щоб ми могли задовольнити потреби Києва", – сказав міністр оборони США.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс розглянув варіант Третьої світової війни.

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"Якщо Росія погрожує Третьою світовою війною, то це є явною ознакою успіху України. Ми не повинні піддаватися російському шантажу, але подвоїти нашу підтримку України та санкції проти Росії. Лише жорсткий та послідовний підхід може відновити міжнародний правопорядок", – зазначив латвійський політик.

Великобританія

У Лондоні запропонували... нападати на Росію.

"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни. Цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі", – заявив міністр оборони Великобританії Джеймс Гіппі.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що Україна одержать машини для порятунку людей.

"Нові "швидкі", пожежні машини та кошти для фахівців охорони здоров’я, про які оголосили сьогодні, допоможуть краще оснастити українців для надання базової допомоги і порятунку життів. Разом з нашою військовою допомогою ми продовжуємо зміцнювати стійкість України, щоб варварське вторгнення Путіна провалилося", – сказав Джонсон.

Трамп

І навіть 45-й президент США Дональд Трамп заявив про неприпустимість того шантажу, до якого постійно вдається Кремль.

"Путін постійно використовує N-слово (ядерну зброю, від слова nuclear). Але це не працює, це просто не працює. Однак він використовує це слово кожен день", – зауважив колишній американський лідер.

ООН увімкнулась

А генсек ООН Антоніу Гутерріш, який зустрівся з Путіним, повідомив про домовленість у Кремлі щодо евакуаційних коридорів.

"Необхідно вирішувати конфлікт, виходячи з різних інструменів, запропонованих статутом ООН. Порушення територіальної цілісності іншої країни не відповідає статуту ООН" , – заявив у Москві Гутерріш.

У свою чергу, заступник постпреду США в ООН Річард Міллс-молодший розкритикував Росію за використання в особистих цілях права на вето, повідомляє CNN.

"Вето не було задумане як карт-бланш для безкарності країн-членів Ради Безпеки ООН. Це не призначалося для автоматичного захисту від відповідальності назавжди. Росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН… і заплямила ООН загалом" , – резюмував американський чиновник.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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