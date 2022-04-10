У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку та школу – Гайдай

Також за ніч зруйновано два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

Сергій Гайдай розповів, що Сєвєродонецьк знову потрапив під обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 10 квітня російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та школу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Подробиці обстрілів

В одному з під'їздів потерпілого будинку повністю згоріли квартири з першого до п'ятого поверху. Звідти евакуювали двох 84-річних мешканців.

Крім того, під вогонь потрапив ще один будинок – там згоріло три квартири, а також школа.

Гайдай зазначив, що також за ніч зруйновано два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

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Сєвєродонецьк знову обстріляли окупанти. Фото: Сергій Гайдай

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Сєвєродонецьк часто потрапляє під обстріл

Російська армія продовжує штурмувати Луганську область, під артилерійський обстріл потрапили старі райони Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, цитує його слова Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook.

"Росіяни штурмують Рубіжне і Попасну й одночасно завдають артилерійських ударів по житлових кварталах інших міст. Вкотре вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – спалахнув багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", – повідомив він.

Ситуація на Донеччині