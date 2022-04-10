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У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку та школу – Гайдай

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 квітня, 09:32
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Також за ніч зруйновано два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.
Сергій Гайдай розповів, що Сєвєродонецьк знову потрапив під обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Гайдай розповів, що Сєвєродонецьк знову потрапив під обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 10 квітня російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Внаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку та школу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Подробиці обстрілів

В одному з під'їздів потерпілого будинку повністю згоріли квартири з першого до п'ятого поверху. Звідти евакуювали двох 84-річних мешканців.

Крім того, під вогонь потрапив ще один будинок – там згоріло три квартири, а також школа.

Гайдай зазначив, що також за ніч зруйновано два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

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Сєвєродонецьк знову обстріляли окупанти. Фото: Сергій Гайдай

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Сєвєродонецьк часто потрапляє під обстріл

Російська армія продовжує штурмувати Луганську область, під артилерійський обстріл потрапили старі райони Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, цитує його слова Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook.

"Росіяни штурмують Рубіжне і Попасну й одночасно завдають артилерійських ударів по житлових кварталах інших міст. Вкотре вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – спалахнув багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", – повідомив він.

Ситуація на Донеччині

  • З початку повномасштабної війни Росії та України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб зберегти якомога більше людей, проте росіянам начхати не мирне населення.
  • Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав мешканців Донбасу виїхати в безпечніші райони України через загрозу вторгнення військ РФ.
  • 6 квітня полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі й одночасно готуватиме атаку на Київ.
  • Представник у Тристоронній контактній групі з питань урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш повідомив, що Росія днями надіслала 18-20-річних контрактників з Ростова та Валуйок.
  • 8 квітня російські окупанти випустили дві ракети по залізничному вокзалу у Краматорську, де на той момент жителі міста чекали на свої поїзди для евакуації.Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 осіб загинули і більш як 100 поранено.

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Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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