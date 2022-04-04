У Слов'янську затримали чоловіка, який публікував позиції ЗСУ в соцмережах

Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

Чоловік "зливав" інформацію в Telegram/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Слов'янську Донецької області затримали чоловіка, який у соцмережах опублікував інформацію про позиції Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

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30 березня 2022 року чоловік позначив на Google-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезнаходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацією в одному з Telegram-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ

Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

У Харкові школяр несвідомо корегував обстріли окупантів

У Харківській області виявили школяра, який коригував обстріли російських окупантів, навіть сам того не розуміючи. Про те, що допомагав загарбникам, хлопець усвідомив лише тоді, коли додому прийшли працівники СБУ.

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Хлопець розповів, що займався коригуванням вогню в Telegram. За його словами, він натрапив на рекламу в Інтернеті, де обіцяли гроші за прості завдання.