У Стамбулі почалися переговори України та РФ – фото

Делегації вже прибули до палацу Долмабахче, послухали звернення президента Ердогана та розпочали переговори для встановлення миру

У Туреччині розпочалися переговори щодо війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Туреччині у палаці Долмабахче у Стамбулі стартував новий раунд переговорів делегацій України та РФ. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган виступив із промовою перед сторонами.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам та іншим. Ви як делегації несете історичну відповідальність за ухвалені сьогодні рішення", – сказав Ердоган.

Фото: Наталія Семенова, "Сьогодні"

Від України у переговорах беруть участь:

міністр оборони Олексій Резніков;

радник голови ВП Михайло Подоляк;

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

заступник глави ОП Кирило Тимошенко;

нардеп Андрій Костін;

нардеп Рустем Умеров.

Українська делегація прибула раніше.

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Фото: Наталія Семенова, "Сьогодні"

Від російської сторони, серед інших, є радник путіна Володимир Мединський.

Фото: Наталія Семенова, "Сьогодні"

Крім того, як пише Ukraine NOW, на даху палацу Долмабахче, де тривають переговори, перебувають снайпери.

"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", – написав Подоляк у Twitter.

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Пост Подоляка. Скріншот

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