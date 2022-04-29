На Сумщині викрили голову громади, який планував здати місто окупантам

Зрадник передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення ЗСУ

Глава територіальної громади надавав РФ допомогу у здійсненні підривної діяльності. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Голову Середино-Будської територіальної громади Сумської області затримали за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, голова територіальної громади надавав Росії допомогу в здійсненні підривної діяльності.

"Він передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення Збройних сил України та види їхнього озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто ворогу та наказав прибрати блокпост на в’їзді в населений пункт", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці затримали голову громади в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що під час окупації російськими солдатами смт Михайлівка-Рубежівка Бучанського району троє українців перейшли на бік ворога.

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