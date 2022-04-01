У Токмаку Запорізької області окупанти призначили дату "референдуму"

Російські військові вже провели оповіщення населення

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

У місті Токмак Запорізької області російські окупанти 4 квітня планують проведення так званого "референдуму".

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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За інформацією Генштабу, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей "захід".

Пропаганда РФ

Водночас у Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Працівники окупаційної адміністрації проводять роботу з малозабезпеченими сім'ями, які перебувають на обліку в соціальних службах, та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

Окупанти не залишають ідеї запровадити освітній процес в навчальних закладах за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року. Педагогам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду.

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Нагадаємо, речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що світова спільнота не визнає результатів "референдуму ЛНР" про входження до складу Росії. За його словами, Росія не залишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

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