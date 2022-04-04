У трьох районах Київської області продовжили посилену комендантську годину

Обмеження стосуються тих населених пунктів, які були звільнені від російських окупантів

В Київській області продовжили коменданстьку годину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київській області продовжили комендантську годину у тих районах, які були під окупацією російських військ.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

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Дію посиленої комендантської години в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів продовжили до 6:00 ранку 7 квітня.

На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

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В Київ поки повертатися не можна

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати їхати у столицю. Він наголосив, що у передмістях столиці вірогідність мінувань залишається надто високою.

"У місті велика кількість блокпостів. До кінця цьго тижня прохання відтермінувати повернення. Потім ми зможемо чітко сказати (чи можна безпечно повернутися, – ред.). Розумію, що всі втомилися, але в плані безпеки кожного – прислухайтесь до рекомендацій", – зауважив Кличко.

Також, за його словами, не виключається, що можуть ще бути ракетні обстріли столиці України.

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