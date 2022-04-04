У трьох районах Київської області продовжили посилену комендантську годину

В Київській області продовжили комендантську годину у тих районах, які були під окупацією російських військ.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.
Дію посиленої комендантської години в населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів продовжили до 6:00 ранку 7 квітня.
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На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.
Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
В Київ поки повертатися не можна
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати їхати у столицю. Він наголосив, що у передмістях столиці вірогідність мінувань залишається надто високою.
"У місті велика кількість блокпостів. До кінця цьго тижня прохання відтермінувати повернення. Потім ми зможемо чітко сказати (чи можна безпечно повернутися, – ред.). Розумію, що всі втомилися, але в плані безпеки кожного – прислухайтесь до рекомендацій", – зауважив Кличко.
Також, за його словами, не виключається, що можуть ще бути ракетні обстріли столиці України.
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