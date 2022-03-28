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У Туреччині сьогодні розпочнуть новий раунд переговорів України та РФ

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28 березня, 09:48
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Українська делегація попрямувала до Стамбула, щоб продовжити переговори з російською стороною і якнайшвидше закінчити війну
Україна та РФ почнуть черговий раунд переговорів щодо війни
Україна та РФ почнуть черговий раунд переговорів щодо війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Стамбулі сьогодні, 28 березня, розпочнеться черговий раунд переговорів України та Росії з приводу війни, яку розв'язали окупанти. Він триватиме до 30 березня і проходитиме у Туреччині.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія повідомив у Facebook.

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За його словами, вчора на черговому раунді переговорів " по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".

Зустріч переговорних груп України та Росії у Стамбулі підтвердили у Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини після розмови Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Путіним.

Вимоги України на переговорах

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

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"Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ з території України, територіальна цілісність та суверенітет України. І обов'язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, щоб не допустити повторення цієї війни в майбутньому", – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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