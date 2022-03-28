У Туреччині сьогодні розпочнуть новий раунд переговорів України та РФ

Українська делегація попрямувала до Стамбула, щоб продовжити переговори з російською стороною і якнайшвидше закінчити війну

Україна та РФ почнуть черговий раунд переговорів щодо війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Стамбулі сьогодні, 28 березня, розпочнеться черговий раунд переговорів України та Росії з приводу війни, яку розв'язали окупанти. Він триватиме до 30 березня і проходитиме у Туреччині.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу", член делегації Давид Арахамія повідомив у Facebook.

Реклама

За його словами, вчора на черговому раунді переговорів " по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".

Зустріч переговорних груп України та Росії у Стамбулі підтвердили у Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини після розмови Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Путіним.

Вимоги України на переговорах

Спочатку російська сторона говорила мовою ультиматумів, зараз розмова більш конструктивна. Українська делегація озвучила принципові позиції, про які неодноразово говорив президент Володимир Зеленський.

Реклама

"Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ з території України, територіальна цілісність та суверенітет України. І обов'язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, щоб не допустити повторення цієї війни в майбутньому", – заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.