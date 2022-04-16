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В Україні 4/5 підприємств вже повернулися до роботи – Зеленський

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 квітня, 01:58
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За словами глави держави, незважаючи на військовий стан, економіку в країні потрібно відновлювати по максимуму
Володимир Зеленський розповів, що в Україні розпочинають працювати підприємства. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський розповів, що в Україні розпочинають працювати підприємства. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4/5 усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території нашої країни. Так, показники у сфері торгівлі та послуг – хороші.

Про це глава держави розповів у своєму новому відеозверненні.

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"Це стосується і підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг. І це все також виконання національного завдання щодо прискорення миру", – зазначив Зеленський.

Також президент подякував кожному, хто зберігає робочі місця, працевлаштовує людей, допомагає бізнесу адаптуватися до складних умов та дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити.

"Хай там як, але в усіх містах і усіх громадах, де немає присутності окупантів і бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму", — додав глава держави.

Зеленський закликав відмовитися від російської нафти у нових санкціях проти РФ

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. За його словами, ЗСУ блискуче зупиняють атаки російських окупантів та реалізують контрнаступи. Також глава держави повідомив, що новий санкційний пакет проти РФ має містити відмову від російської нафти. Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сказав Зеленський?

  • Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі. Історично значимі. Але ще не достатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше.
  • Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще не достатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування. Просуваємо сильніші. Більш руйнівні.
  • Саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме війна.
  • Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції і тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир.
  • Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти росії та повне блокування її банківського сектору – це обовʼязкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна.
  • Демократичний світ має визначитись із тим, що гроші росії за енергоресурси – це, насправді, гроші на руйнацію демократії.
  • 4/5 від усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території. В тому числі, підприємства важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники – у сфері торгівлі та послуг.
  • Опалювальний сезон пройшов успішно попри всі "вангування". Тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали підготовку вже до наступного опалювального сезону.
  • Продожуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловатт для тих, хто споживає менше 250-ти. Це 80 відсотків громадян.
  • Посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях України, включно з Луганською і Донецькою.
  • Робота над опитувальником для набуття статусу кандидата у члени ЄС практично завершена, і скоро відповіді будуть передані представникам Євросоюзу.
  • Деокуповано вже 918 населених пунктів – різного масштабу, але однаково значимих для нас.
  • Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води, газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної і місцевої влади.
  • На території 338-ми звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів.
  • Поновлюємо надання регулярної і екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це дійсно можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій країні.
  • Почали відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, від завтра відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області. На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже далека від того, щоб говорити про відновлення.
  • В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців. Відшуковують усіх, хто хоч колись був повʼязаний з українською армією чи державними структурами.
  • Росія назавжди програла Україну. Та і що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть.
  • 237 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 34 посмертно.

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Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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