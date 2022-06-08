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В Україні заарештували активи компанії, якою володіли соратники Путіна

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 червня, 10:16
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За рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд гривень
На компанію друзів Володимира Путіна наклали арешт. Фото: колаж "Сьогодні"
На компанію друзів Володимира Путіна наклали арешт. Фото: колаж "Сьогодні"

За ініціативою Служби безпеки України заарештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Володимира Путіна. Мова йде про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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СБУ встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "Л/ДНР".

А один із них навіть належить до найближчого оточення президента Росії та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія". До того ж – будує житло для співробітників ФСБ і Збройних сил РФ.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Втім, завдяки реакції СБУ, на це підприємство накладено арешт.

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Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд гривень:

  • 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн
  • рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн
  • 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн

Це зроблено у межах кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
  • ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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Заарештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Володимира Путіна

СБУ затримала шанувальника Шарія, який працював на ФСБ

Служба безпеки України раніше затримала агента ФСБ, який збирав дані про об'єкти України. Вони могли стати метою обстрілу Росії. Зрадника затримали "на гарячому" – під час зйомки одного з військових об’єктів.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний "шанувальник" забороненої партії Шарія.

Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України викрила агента РФ, який створив в Україні 20 проросійських інтернет-ЗМІ.

Крім того, у Житомирській області Служба безпеки України затримала колишнього "ДНРівця". Він намагався влаштуватися на службу до Збройних сил України. Наразі йому повідомили про підозру.

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