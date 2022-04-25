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В Україні через російське вторгнення вже загинули 215 дітей

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 квітня, 09:42
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Ці цифри ще не остаточні оскільки в Україні ще триває війна
Більше всіх дітей пострадало в Донецкой та Київській областях
Більше всіх дітей пострадало в Донецкой та Київській областях / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 215 дітей, ще 391 дитина отримала поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

"Станом на 8 годину 25 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які не вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 215 дітей та постраждала 391 дитина", – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало

  • у Донецькій (124)
  • Київській (114)
  • Харківській (93)
  • Чернігівській (66)
  • Херсонській (44)
  • Миколаївській (43)
  • Луганській (37)
  • Запорізький (27)
  • Сумський (17)
  • Житомирській (15)
  • областях та у Києві (16)

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що російські війська ще ведуть активні бойові дії в українських містах.

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На Великдень внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка на Донеччині загинули дві дівчинки 5 та 14 років.

Окупанти крадуть дітей

Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.

Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті з законом. Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у збиранні чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях

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Літаки 181
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3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
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Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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