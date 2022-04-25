В Україні через російське вторгнення вже загинули 215 дітей

Ці цифри ще не остаточні оскільки в Україні ще триває війна

Більше всіх дітей пострадало в Донецкой та Київській областях / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 215 дітей, ще 391 дитина отримала поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

"Станом на 8 годину 25 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які не вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 215 дітей та постраждала 391 дитина", – йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало

у Донецькій (124)

Київській (114)

Харківській (93)

Чернігівській (66)

Херсонській (44)

Миколаївській (43)

Луганській (37)

Запорізький (27)

Сумський (17)

Житомирській (15)

областях та у Києві (16)

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що російські війська ще ведуть активні бойові дії в українських містах.

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На Великдень внаслідок обстрілу військами РФ с. Красногорівка на Донеччині загинули дві дівчинки 5 та 14 років.

Окупанти крадуть дітей

Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.

Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

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Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті з законом. Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у збиранні чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях