В Україні через російське вторгнення вже загинули 215 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 215 дітей, ще 391 дитина отримала поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
"Станом на 8 годину 25 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які не вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 215 дітей та постраждала 391 дитина", – йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало
- у Донецькій (124)
- Київській (114)
- Харківській (93)
- Чернігівській (66)
- Херсонській (44)
- Миколаївській (43)
- Луганській (37)
- Запорізький (27)
- Сумський (17)
- Житомирській (15)
- областях та у Києві (16)
Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що російські війська ще ведуть активні бойові дії в українських містах.
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