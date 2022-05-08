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В Україні окупанти РФ влаштували криваву реконструкцію нацизму: головні заяви влади за 8 травня

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 травня, 14:31
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Через десятиліття після Другої світової темрява повернулася до України
Зеленський із Бородянки звернувся до українців та світу. Фото: libkos, колаж "Сьогодні"
Зеленський із Бородянки звернувся до українців та світу. Фото: libkos, колаж "Сьогодні"

В Україні – 74-й день повномасштабної війни із Росією. Російські пропагандисти продовжують нагнітати ситуацію навколо ядерної зброї, а президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 8 травня.

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Зеленський із Бородянки звернувся до українців та світу

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців 8 травня з нагоди Дня пам'яті та примирення. Звернення глава держави записав на тлі зруйнованої окупантами багатоповерхівки у Бородянці. Український лідер також вшанував пам'ять загиблих під час Другої світової війни.

"Через десятиліття після Другої світової темрява повернулася в Україну. І вона знову стала чорно-білою. Знову! Зло повернулося. Знову! В іншій формі, під іншими гаслами, але з тією самою метою. В Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Фанатичне наслідування цього режиму. Його ідей, дій, слів і символів. Маніакальне – до деталей – відтворення його звірств та "алібі", що начебто надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби перевершити "вчителя" та посунути його з п’єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму й кількості жертв, до якої вони можуть призвести", – сказав президент.

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Якщо Путін 9 травня оголосить Україні війну

Будь-які заяви президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня в Москві для України не матимуть жодного значення. Амбіції російських окупантів щодо України не змінюються. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Перемога" для росіян – це руйнація та поразка всього цивілізованого світу, каже глава держави.

"Для нас це нічого не змінює. Для нас війна триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів. Росіяни знищують українські міста, їх можна показувати у голлівудських фільмах жахів", – сказав президент.

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото: AFP

Подоляк розповів, що означає 9 травня для Росії

Насправді для нинішньої влади у Росії свято 9 травня не є сакральним. Це більше піар, розрахований на внутрішнього користувача, якому іноді потрібно якось піднімати настрій. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник запропонував росіянам показати реальне досягнення Росії.

"От у Маріуполі справді можна було провести російський парад і показати, що ми (росіяни. – Ред.) робимо зі сходом України, як ми "звільняємо" схід України. Це було б дуже красиво. Звичайно, з висоти пташиного польоту показати відсутній, стерте з лиця землі місто під назвою Маріуполь", – резюмував представник Офісу президента України.

Плани окупантів на Донбасі до 9 травня не здійсняться

Радник голови ОПУ Олексій Арестович проаналізував поточну ситуацію у Донецькій та Луганській областях.

"За Попасну зараз йде битва. Російські пропагандисти встигли радісно доповісти, що вони вже взяли, але це трохи не так. 117-те "взяття Попасної" тільки цього тижня... Там найтяжчі бої йдуть, подивимося, що буде. Рубіжне – те ж саме, вони намагаються обійти, відрізати. І Сєвєродонецьк під загрозою серйозною", – сказав він.

На питання, чи буде до 9 травня виконано поставлене окупантам завдання виходу на кордони Донецької та Луганської областей, радник голови ОПУ заявив: "Навіть Луганську не вийде. Про Донецьку можна і не говорити".

Олексій Арестович
Олексій Арестович / Фото: Facebook

Ядерна загроза

До загроз Росії слід ставитися серйозно. Потрібно враховувати психічний стан політичної еліти РФ. Світові лідери мають бути рішучішими. Про це розповів Михайло Подоляк.

"Це не просто спроба пропагандистськи злякати. Безумовно, це елемент пропагандистської війни, не забуватимемо про це. Росія завжди живе від міфу до міфу, вони завжди живуть від понту до понту. Тобто вони можуть загрожувати сьогодні цим, завтра вони обламалися – загрожують чимось іншим. Це їхня філософія, це їхня світогляд", – сказав він.

Ядерний вибух
Ядерний вибух / Фото: Pinterest

Раніше ми повідомляли, що українська авіація розбомбила ППО окупантів на острові Зміїному.

Також нагадаємо, ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів.

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Гелікоптери
4
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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