Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

В Україну прийде холодний атмосферний фронт – народний синоптик

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 червня, 06:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українцям потрібно підготуватися до неприємних змін у погоді
Жителям України в деяких областях необхідно буде взяти із собою щось тепле.
Жителям України в деяких областях необхідно буде взяти із собою щось тепле. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 21 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, здивує українців мінливою погодою. У більшості областей нашої країни передбачаються слабкі дощі з грозами, а в деяких – мінлива хмарність. Українцям необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути, а також у певних областях – про всяк випадок кофтину.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 21 червня

Як зазначає Укргідрометцентр, 21 червня стовпчики термометрів коливатимуться від 19 до 32 градусів тепла. У переважній більшості областей погода буде зі слабкими дощами з грозами, крім сходу та частини півдня країни. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с. У Криму опадів не очікується.

Реклама

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 19 до 27 градусів тепла, в усіх областях очікуються слабкі дощі з грозами. На півночі та північному сході нашої країни прогнозуються +21-30 градусів – також будуть слабкі дощі з грозами.

На сході України очікуються +30-32 градуси, мінлива хмарність, без дощу, на півдні – 27-31 градус вище нуля, дощу не буде лише в Херсонській області. Водночас у Миколаївській очікується слабкий дощ, Одеській – слабкий дощ із грозою.

У Києві прогнозується слабкий дощ із грозою, 24-26 градусів тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – +27-29 градусів.

Реклама

Фото – Укргідрометцентр.
Фото – Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла в Facebook, що у вівторок, 21 червня, в нашу країну прийде холодний атмосферний фронт і очікується послаблення спеки. Повітря зміниться на свіжіше.

Так, протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20-26 градусів. Спека ще втримається на сході, півдні, у Дніпрі, на Сумщині та Полтавщині.

Реклама

"Та й там вже у середу також стане легше дихати. Атмосферний фронт – це, зазвичай, дощі. Тому 21-го червня короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть у західній частині України, на півночі, ввечері можливі на Одещині, Миколаївщині та Луганщині. Хто не потрапив у цей географічний список – буде сухо, сонячно", – зазначила вона.

Також, за її словами, 21-го червня у більшості областей України можливі сильні пориви північно-західного вітру. У Києві очікується послаблення спеки до +27 градусів. Дощ – ймовірний, короткочасний, із грозою. Сильний вітер у столиці.

Водночас синоптикиня заявила, що в середу, 22 червня, температура повітря вирівняється по всій Україні – передбачається +20-26 градусів, а на півночі місцями навіть +17-20 градусів.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, якою була погода в Україні та Києві 20 червня. Також ми писали про прогноз магнітних бур на червень і говорили про ознаки метеочутливості.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 20 червня
1
Особовий склад 33800
Особовий склад
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артилерія 749
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 238
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2527
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…
Подробиці унікальної операції
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.8

Опитування
ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20440.36

Binance Coin (BNB)

216.58

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.88

Theta (THETA)

1.26

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти